من مطرانية المنيا.. مصطفى بكرى يدعو المواطنين للمشاركة بانتخابات البرلمان

وقال بكرى فى تصريحات للمحررين البرلمانين إن اللقاء الذى استمر لنحو الساعة شهد حديثا حول مغزى وفلسفة القائمة الوطنية وضرورة المشاركة الجماهيرية فى الانتخابات البرلمانية القادمة. وضم الوفد من أعضاء القائمة فى المنيا المحامى إيهاب رمزى ومريم عزيز المرشحين على القائمة.

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