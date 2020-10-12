شاهد.. سياسيون: القائمة الوطنية نقلة نوعية للأداء السياسى

وأبرز التقرير، آراء عدد من السياسين والبرلمانيين، الذين أكدوا أن القائمة بمشاركة 12 حزبا تستهدف تمثيل كل الآراء والأفكار السياسية المختلفة داخل مجلس النواب.

وأضافوا أن ذلك يأتى تحقيقا للصالح الوطنى العام، ما يسهم فى إحداث نقلة نوعية للأداء الحزبى والسياسى.