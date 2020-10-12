رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير البحرين سبل تعزيز الاستثمارات

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الإثنين، هشام بن محمد الجودر، سفير البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث أوجه التعاون لزيادة الاستثمارات البحرينية فى مصر.





وفى بيان رسمى، أكد الرئيس التنفيذى للهيئة أن مصر تعمل وفق خطوات جادة لتيسير وتهيئة مناخ الاستثمار، وسعى هيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات البحرينية المهتمة بالفرص الاستثمارية المتاحة فى المجالات محل الاهتمام المشترك، موضحا أن وضع خطة عمل لمتابعة الشركات البحرينية المستثمرة فى مصر والتنسيق مع مجلس التنمية البحرينى من أجل تعريف مجتمعات الأعمال بمملكة البحرين بآخر تطورات الاقتصاد المصرى مهم للغاية. وأشاد سفير البحرين بالعلاقات الوطيدة بين البلدين على المجالين السياسى والاقتصادى، مؤكداً أهمية زيادة التعاون فى المجالات كل بما يلبى طموحات البلدين الشقيقين. كما أعرب عن ترحيبه بدعوة عدد من اهم المستثمرين بالبحرين لعقد لقاءات مع ممثلى هيئة الاستثمار لتنفيذ استثمارات جديدة.

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