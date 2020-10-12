صور.. الرى والزراعة تبحثان حل العقبات فى المشروعات المشتركة

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتى الرى ووزارة الزراعة اجتماعها رقم 26 وذلك برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، والسيد القصير وزير الزراعة، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الرى والمشرف على مكتب الوزير، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، لبحث المشروعات المشاركة بين الوزارتين وتذليل كل العقبات التى تواجهها.





وأشار وزير الرى إلى أن الغرض من هذه الاجتماعات هو تذليل كل العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتين وأكد على ضرورة الاستمرار فى انعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤى وحلول مشتركة بين الوزارتين.



وأكد السيد القصير وزير الزراعة أهمية متابعة قرارات اللجنة المشتركة والفاعلية فى تنفيذها وأن تكون محل اهتمام الجميع، وأهمية الإسراع فى معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الرى والتحول الى الطرق الحديثة وأن يتم العرض بالمواقع والإحداثيات لضمان الجدية باعتباره مشروع قومى.

وفى ذات الوقت أكد القصير أن تحديث نظم الرى يجب أن يمتد ليشمل الأراضى القديمة أيضا، وفى ذات السياق وجه بسرعة تسوية أى معلقات بين الوزارتين.



وتم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لرى أراضى شرق قناة السويس وتم الإتفاق على قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الرى التابع لوزارة الموارد المائية والرى بالمعاينة على الطبيعة وتقييم مدى تنفيذ شبكة الرى الحديث بزمام 15 ألف فدان المقررة الرى خلال أسبوع تمهيدًا لإطلاق المياه، وكذلك عقد إجتماع مشترك بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع التوسع الأفقى والمشروعات خلال أسبوع لتحديد مواقع المآخذ والزمامات على وإعداد مذكرة مشتركة بأخر المستجدات تتضمن عرض زيادة مساحة الأراضى من 23 ألف فدان لتصبح 35 ألف فدان مع توضيح الأسباب.



أما بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع الانتقال من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، فتجدر الإشارة إلى أنه تم الإتفاق على عدم تقنين الأراضى من قبل هيئة التعمير والمحافظات وأن التقنين يكون مشروط بتطبيق نظم الرى الحديث، وكذلك قيام أجهزة وزارة الزراعة بالإفادة بالزمامات التى تحتاج لاستصدار قرار وزارى لها لتطبيق نظم الرى الحديث على أن يتم عرض الموقف التنفيذى لمشروع الرى الحديث من خلال خرائط محددة بالإحداثيات موضح عليها ما تم تنفيذه والجارى العمل فى تنفيذه إعتبارًا من الاجتماع المقبل.

وفى سياق أخر، تم استعراض الموقف التنفيذى لإستكمال تطهير قناة الخاشعة الملاحية بطول 7كيلومتر إذ تم الانتهاء من تطهير مسافة 4 والمسافة المتبقية 3 كم مناصفة بين هيئة الصرف وهيئة الثروة السمكية، وقامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بنهو أعمال التطهيرات بطول 1.500 كم، وجار قيام هيئة الثروة السمكية بنهو أعمال تطهيرات مسافة 1.5 كم المتفق عليها مسبقا.



وفيما يخص أعمال تكريك بحيرتى إدكو ومربوط فتم الإتفاق على قيام الهيئة العامة للثروة السمكية والشركة القابضة للرى والصرف لإعداد مذكرة مرفق بها جميع المستندات متضمنة محاضر الاستلام وبيان الأعمال.