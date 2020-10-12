صور.. الهلال الأحمر لموسم يستعد للشتاء بخطة لمواجهة السيول

وتتضمن استعدادات الهلال الأحمر هذا العام تعاونا وثيقا مع فريق الإنقاذ Rescue squad والذى أظهر قدراته ومهاراته فى مجال الإغاثة والإنقاذ فى الأزمات والكوارث خلال العامين الماضيين.

وأعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، عن ترحيبها بالتعاون بين الهلال الأحمر المصرى وفريق الإنقاذ Rescue Squad، مشددة على أن الهلال الأحمر المصرى دائما من السباقين فى تقديم الدعم والمساندة الفورية للشعب المصرى كافة فور وقوع أى كارثة مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال والنساء والمسنين، وذلك من خلال تقديم كل المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وثمنت القباج جهود المتطوعين من كلا الفريقين، مشيدة بجهودهم وإنجازاتهم خصوصا فى أزمة السيول خلال فصل الشتاء الماضى والتى ساهمت فى احتواء حجم الخسائر البشرية والمادية.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى ستكون دائما على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لمتطوعى الفريقين وإمدادهم بكل ما يحتاجونه من تسهيلات وتذليل أية عقبات تقف حائلا أمام أداء دورهم لكل فئات المجتمع.

ومن جانبه، قال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، إنه تم رفع درجة التأهب والجاهزية القصوى بمركز عمليات الطوارئ طوال ال 24 ساعة خلال أيام الأسبوع لرصد ومتابعة كل البلاغات الواردة للهلال الأحمر المصرى والدفع بالفرق الإغاثية للمناطق المتضررة.

وأضاف الناظر أنه تم تجهيز المخازن الإقليمية ودعمها باحتياطيات من المهمات الإغاثية، كما تم تجهيز المخزون المحلى لجميع أفرع الهلال الأحمر المصرى، بالإضافة إلى تجهيز الأسطول المركزى والذى يشمل سيارات التدخل السريع والدفع الرباعى والسيارات الطبية المستخدمة فى عمليات الإغاثة.

من جانبه، توجه محمد الحسينى، مؤسس فريق Rescue squad بالشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعى على دعمها الدائم والواعد بفتح آفاق جديدة للإغاثة قبل وخلال وبعد حدوث الأزمات، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى فى مجال الإنقاذ.

وقال الحسينى إن العمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى يعزز نجاح الفريق وشعوره بالمسئولية والحرص على تقديم الأفضل للشعب المصرى.

وعن أنشطة الفريق، قال مؤسس فريق Rescue squad إن الفريق بدأ العمل على الأرض منذ 3 سنوات بسيارتين فقط وخلال هذه السنوات حقق انتشارا واسعا فى جميع محافظات الجمهورية بقوة 150 سيارة دفع رباعى مهيئة للعمل فى المناطق الصعبة تعمل من خلال 300 متطوع يشاركون فى أعمال الإنقاذ والإغاثة العاجلة.

وأضاف الحسينى أنه خلال أزمة كورونا كان الفريق يوصل إسطوانات الأكسجين المستخدمة فى علاج مرضى فيروس كورونا، بمساعدة الأطباء من أفراد الفريق.

ويأتى التعاون بين الهلال الأحمر المصرى وفريق Rescue squad انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهلال الأحمر المصرى تجاه المجتمع وحرصه الدائم على تقديم الدعم والإغاثة فى كل المحن والأزمات داخل مصر وخارجها.