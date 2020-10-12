وزيرة التضامن: 7 آلاف رائدة مجتمعية جديدة لنشر الوعي في قرى ”حياة...

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة الـ2 رائدة مجتمعية إلى 9 آلاف، بعد إضافة 7 آلاف مكلفة خدمة عامة، من أجل نشر رسايل برنامج وعى، في جميع قرى حياة كريمة، التي وصلت حاليا إلى 375 قرية وستصل إلى 1000 قرية فى القريب العاجل، مشيرة إلى أن برنامج وعى ضمن برامج الحماية الإجتماعية المستحدثة في إطار الإستثمار في البشر.

وأكدت، أنه يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والإقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة .

وأضافت أن برنامج "وعي" يعمل عليه 40 جمعية أهلية بالتعاون مع الوزارة ، وقابل للزيادة ، مشيرة إلى أنه يعمل على نشر 12 رسالة توعية نصفها يدور حول تمكين النساء والتربية الاسيجابية ،و صحة المراة والطفل .