محمد الشناوى يشارك فى مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربى

شارك محمد الشناوى، نجم حراسة مرمى النادي الأهلي، فى مران فريقه الصباحي اليوم الاثنين، بعد تعافيه بشكل كبير من إصابة العضلة الخلفية التى لحقت به مؤخراً ومنعته من المشاركه فى التدريبات والمباريات الأخيرة، وأعلن الحارس الدولى جاهزيته لتدعيم فريقه فى مواجهة الوداد المغربى، المقرر إقامتها السبت المقبل فى كازابلانكا، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الاهلي مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة الدولي فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 في تاريخه فيما تجمد رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثاني.

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي: على لطفي، محمد هانى – حمدى فتحى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدى "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وضمت قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجى – أحمد الشيخ – شادى رضوان – محمد شكرى – عربى بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.