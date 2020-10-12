الوزراء: 691 مشروعا للانتقال للاقتصاد الأخضر بتكلفة 447.3 مليار جنيه

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت اسم "رقم صحيح" حول المسوغات الخضراء التي تتبناها الدولة في 2020/2021 والتي تقدر بـ691 مشروعا.

واوضح الانفوجراف ان هذه المشروعات تهدف الى الانتقال الى الاقتصاد الاخضر في الأعوام المقبلة والتي تقدر تكلفتها بـ447.3 مليار جنيه .

وقال المركز ان مصر تستهدف في رؤيتها الاستراتيجية للبيئة أن يكون البعد البيئي محورًا أساسيًّا في جميع القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها والاستثمار الأفضل فيها.

وفي إطار سعي الحكومة وتوجهها نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر تبلغ اعتمادات المشروعات الخضراء في خطة 2020/ 2021 حوالي 36.7 مليار جنيه، بما يمثل نحو 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة.