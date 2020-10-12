القوى العاملة: تعيين 442 شابًا وتحرير 396 محضرًا للمنشآت المخالفة بالمنيا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا 442 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، بينهم أثنين من ذوى الإحتياجات الخاصة وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 2540 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب .

وأوضح الوزير ، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لـ 61 عاملًا بواقع 162 ألفًا و 348 جنيها لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، كما تم إستخراج 1048 شهادة قياس مستوي المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المطلوبة، وذلك من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال وليد الإمام مدير المديرية ، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، :إن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضى في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 511 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 17 حملات تفتيشية، أسفر عنها تحرير 222 محضرًا سلامة وصحة مهنية و 20 حالة غلق إداري و 35 ندوات توعية ، فضلًا عن بحث 16 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 892 منشأة يعمل بها 1437 عاملًا ، وأسفر التفتيش عن تحرير 174 محضر مخالفة قانون العمل ، وتم تلقى 19 شكوى عمالية ، حفظ منها 13 شكوى ، و 6 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

وعن التفتيش لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 222 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضرًا للمنشآت المخالفة .