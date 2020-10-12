الهجرة والسياحة تبحثان شكوى مصريين بالخارج تعرضوا للنصب من شركات زعمت إعادتهم إلى الكويت

بحثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الشكوى المقدمة من 300 مصري بالخارج، تعرضوا لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان اليوم الاثنين لوزارة الهجرة، متابعتها لموقف هؤلاء المصريين أولا بأول بداية ببلاغ للنائب العام والتواصل مع المتضررين لإفادة الوزارة بالعدد الصحيح، وكذلك لتقديم شكاوى رسمية بكافة المعلومات حتى يتسنى تقديمها للنائب العام، واليوم بمخاطبة وزير السياحة والآثار.
وأكدت أنها تعمل على التواصل الدائم مع الجهات المختصة على مدار الساعة لحل مشكلة المصريين الذين تعرضوا للنصب، حتى تعود إليهم حقوقهم كاملة.
وتعود المشكلة إلى تلقي الوزارة شكوى من شخصين بقيام عدد من الشركات بإيهام مواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يومًا كحجر صحي بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والفندق والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، ولكن قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.
وعلى إثر ذلك تلقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم رسائل من هؤلاء المواطنين بأنهم لا يمتلكون المال الكافي للعودة للكويت أو حتى الرجوع إلى مصر ولا الإقامة بالفندق، وأنهم تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم، وبدورها أبلغت النائب العام.
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