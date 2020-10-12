وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة تضم 16 قيادة

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 16 قيادة محلية بمحافظات جنوب سيناء والسويس ومطروح والجيزة وكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والغربية وأسوان والقليوبية والقاهرة .

وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قد وجه المحافظات، بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" الموجودة في نطاق كل محافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس، علاوة على التنسيق مع مديريات التربية والتعليم للانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس والمنشآت الصناعية والفصول قبل بدء العام الدارسي، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وطالب شعراوي،بسرعة إنهاء أعمال التشطيب والاستلام للمدارس التي ستدخل الخدمة بداية من العام الدارسي الحالي، والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية، مشددًا على ضرورة التنبيه على رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كل الإشغالات.

ووجه أيضًا بضرورة استمرار المحافظات في إقامة معارض الزي المدرسي والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات الطلاب والتخفيف على الأسر وتوفير كل طلباتهم بأسعار مخفضة.