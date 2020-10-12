بحثا موضوعات القمة العربية وسبل دفع العلاقات.. تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية العراق

التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، قبيل انعقاد القمة الثلاثية على المستوى الوزاري المقرر انعقادها غدًا في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحث وزير الخارجية العراقي، مع الرئيس السيسي العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وسُبُل الدفع بها لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما بحث موضوعات القمّة القادمة على مستوى القادة المُزمَع عقدها في الربع الأول من العام المقبل.

وعرض وزير الخارجية العراقي أهم موضوعات القمّة الثلاثيّة على المُستوى الوزاريّ التي ستُعقَد غدًا في القاهرة.