لليوم الثامن.. مرشحو النواب يواصلون الدعاية الانتخابية

وتبدأ مرحلة الصمت الانتخابى يوم 19 إكتوبر الجارى، بعد أن بدأت الدعاية الانتخابية من 5 إكتوبر، وحذرت الهيئة من خرق الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية ومحظوراتها،و عدم جواز استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة فى الدعاية.

كما جددت الهيئة تحذيرها بشأن العزوف عن المشاركة فى عمليات التصويت بالانتخابات، فيما انتهت المدة التى حددتها لتسجيل بيانات المصريين بالخارج على موقع الهيئة الوطنية فى الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

وفى نظام القائمة، تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا.

يأتى ذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى فى 13 محافظة وهى القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية، فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدًا.

يأتى ذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.