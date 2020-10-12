محافظ شمال سيناء: نفذنا مشروعات تعليمية بـ335 مليون جنيه فى 6 سنوات

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إنه تم تنفيذ مشروعات فى قطاع التعليم والأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت 335 مليون جنيه خلال 6 سنوات، مؤكدا أن التعليم من القطاعات التى يوليها أهمية خاصة باعتباره من أهم ركائز التنمية المجتمعية.





وأوضح محافظ شمال سيناء أنه تم إنشاء مبان خدمية للإدارات التعليمية بتكلفة بلغت 17 مليونا و345 ألفا و979 جنيها خلال نفس الفترة،ويجرى تنفيذ وتوسعة 7 مدارس أخرى بتكلفة 71 مليونا و505 آلاف و961 جنيها،علاوة على مدرسة تم اسنادها للإنشاء بتكلفة 7 ملايين، و134ألفا، و332 جنيها، وهناك مدرسة سيتم إنشاؤها وتوسعة 3 مدارس أخرى جار البت فيها لتحديد قيمتها المالية.

وأشار إلى أن هناك 5 مدارس تم صيانتها بتمويل من الهيئة بتكلفة 6 ملايين و167 ألفا و 210 جنيهات، إلى جانب ترميم 7 مدارس أخرى بتمويل من مديرية التربية والتعليم بتكلفة7 ملايين، و507 آلاف جنيه، 432 جنيها، موضحا أنه تم إنشاء 22 مدرسة جديدة بالعريش بتكلفة إجمالية بلغت 69 مليونا،و414 ألفا، و327 جنيها، كما تم إنشاء 30 مدرسة ببئر العبد تكلفت 99 مليونا، و489 ألفا، و521 جنيها، بالإضافة إلى إنشاء 11 مدرسة بالحسنة تكلفت 37 مليونا، و531 ألفا، و591 جنيها.

ولفت إلى أنه تم 3 مدارس بنخل بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين، و440 ألفا و795 جنيها،كما تم إنشاء مدرسة واحدة بالشيخ زويد تكلفت 9 ملايين و639 ألفا و342 جنيها، بالإضافة إلى إنشاء مبان خدمية لإدارات "العريش، وبئر العبد، والحسنة، ونخل"، فضلا عن مبنى المجمع الخدمى للامتحانات بتكاليف إجمالية بلغت 17 مليونا، و345 ألفا، و979 جنيها.

وتابع: "تم وضع حجر الأساس لإقامة مدرستين خلال احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر، وهما: المدرسة اليابانية بالعريش بتكلفة حوالى 17 مليون جنيه ، والمدرسة الثانوية الصناعية بالحسنة لخدمة وسط سيناء بتكلفة تصل إلى 27 مليون جنيه".

وأكد المحافظ مجددا على الاستعداد للعام الدراسى الجديد بتوفير المنشآت اللازمة لقبول جميع أبناء المحافظة بالمدارس فى مختلف المراحل التعليمية ومنع التكدس، إذ يتم التوسع فى فصول رياض الأطفال، والمدارس التجريبية لتلبية احتياجات أولياء الأمور فى التحاق أبنائهم بها.

ونوه بأن منظومة التعليم فى التجريبيات على مستوى المحافظة تسير بشكل منتظم بفضل العاملين بها، مشيرا إلى وجود 4 مدارس تجريبية فقط على مستوى المحافظة، وأنه سيتم افتتاح المدرسة اليابانية بالعريش العام القادم كنوع جديد من التعليم المتميز داخل المحافظة، ولتلبية احتياجات المواطنين .