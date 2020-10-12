الشباب تعلن شروط التقدم لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى

تطرح وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة شباب تحيا مصر مشروع نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى ليحاكى فيه الشباب المصرى والأوروبى قادة أوروبا، ويتبادلون الأدوار نحو دور الاتحاد فى معالجة القضايا المعاصره من خلال العديد من ورش العمل المصممه خصيصا لتناول المواضيع السياسيه والاقتصادية.





وينقسم هذا النموذج إلى 3 مراحل، يبدأ بالمرحلة التحضيرية "مرحلة ورش العمل"، وفيها يتم شرح هيكل الاتحاد الأوروبى، وعلاقته بدول المتوسط، والتحديات التى يواجهها الاتحاد، وأهم القضايا المعاصره التى سيتناولها نموذج المحاكاة.

وتتضمن المرحلة الثانية، تقسيم المشاركين على المجالس المكونة لنموذج المحاكاة، وهى "المجلس الأوروبى، والبرلمان الأوروبى، ومنظمة دول غاز شرق المتوسط"، ويقوم المشاركون فى هذه المرحلة، بتناول القضايا والتحديات بشكل أعم.



ويعرض الحفل الختامى، القضايا محل النقاش وأفضل الحلول المقترحة، ثم التصويت على هذه الحلول، ويتطرق النموذج لعدة موضوعات سياسية واقتصادية على الصعيد العالمى والمحلى ليكون نافذة علم يستكشف المشاركون من خلالها أحوال العالم ويتعرفون على كيفية إدارة الأزمات والشئون الدولية، وليساعدهم على إتقان فنون اتخاذ القرار، ويدفعهم لاستغلال ما يملكون من مهارات لينتقل بهم من مقاعد المتفرجين السلبية إلى الصفوف الأولى لصناع التقدم والتغيير.

شروط التقديم:

- أن يكون المتقدم من الفئة العمرية "18-35"

- يمكن مشاركة الطلاب والطالبات والخريجين الحاصلين على درجة علمية متقدمة فى إحدى التخصصات التالية:

"العلوم الإجتماعية، العلاقات الدولية، الإدارة العامة، السياسة العامة، السياسة الاجتماعية، التنمية الاجتماعية، تنمية المجتمع، وجميع المجالات ذات الصلة".

- يراعى فى المتقدم المعرفة والدراية بسياسة وآليات العمل فى الإتحاد الأوروبى، وأهم القضايا السياسية والاقتصادية المطروحة على الساحة.

- يراعى أيضا أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية متقدما مع الدراية الكاملة بالمصطلحات السياسية والاقتصادية.

- يمكن للمشاركين الذين تنطبق عليهم الشروط اللتسجيل على بوابة مصر للشباب والرياضة من خلال الرابط المرفق أدناه