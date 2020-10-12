نبيلة مكرم تبحث شكوى مصريين تعرضوا للنصب من بعض الشركات

وفى السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة فى بيان اليوم الإثنين متابعتها لموقف هؤلاء المصريين أولا بأول بداية ببلاغ للنائب العام والتواصل مع المتضررين لإفادة الوزارة بالعدد الصحيح، وكذلك لتقديم شكاوى رسمية بكل المعلومات حتى يتسنى تقديمها للنائب العام، واليوم بمخاطبة وزير السياحة والآثار.

وأكدت وزيرة الهجرة، أنها تعمل على التواصل الدائم مع الجهات المختصة على مدار الساعة لحل مشكلة المصريين الذين تعرضوا للنصب، حتى تعود إليهم حقوقهم كاملة.

وفى هذا السياق، أهابت وزيرة الهجرة بأى مواطن تعرض لموقف تعاقد مع شركات سياحية لاعادته لعمله بالكويت عبر الإمارات ولم تكتمل رحلته تسجيل بياناته كاملة عبر البريد الإلكترونى: ‪ [email protected]، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام التالية: 01069613755 / 01062437210.

وتعود المشكلة إلى تلقى الوزارة شكوى من شخصين بقيام عدد من الشركات بإيهام مواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يوما حجر صحى بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والفندق والتحليل الخاص بفيروس كورونا، ولكن أرسلت فى يوم السفر تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أى بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

وعلى إثر ذلك تلقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم رسائل من هؤلاء المواطنين بأنهم لا يمتلكون المال الكافى للعودة للكويت أو حتى الرجوع إلى مصر ولا الإقامة بالفندق، وأنهم تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم، وبدورها أبلغت النائب العام.

واختتمت الوزيرة البيان بإعادة التأكيد على المسافرين للكويت التأكد من مستندات حجز الطيران للرحلة كاملة وكذا الفندق.