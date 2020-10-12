الأوقاف: توزيع 12 طنا من لحوم الأضاحى بـ4 محافظات الثلاثاء

قالت وزارة الأوقاف، إنها ستوزع 12 طنا من لحوم الأضاحى على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، غدًا الثلاثاء، فى محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبنى سويف، بواقع 3 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع العاشر على التوالى، فى ضوء الإسهام المجتمعى للوزارة.





أضافت الأوقاف، فى بيان على موقعها الرسمى اليوم: "يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 1045 طنا من اللحوم بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والفيوم وبنى سويف والغربية والقليوبية والمنيا وأسيوط وسوهاج والدقهلية وكفرالشيخ والإسماعيلية والوادى الجديد وبورسعيد والشرقية والمنوفية وجنوب سيناء وشمال سيناء وقنا والبحر الأحمر ومطروح ودمياط وأسوان والسويس والأقصر والبحيرة". وأكدت غرفة العمليات بالوزارة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، مضيفة: "أننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، نؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة".

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