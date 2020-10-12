عاجل.. وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة محلية

أصدر محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، تضمنت تنقلات وتعيينات لنحو 16 قيادة محلية بمحافظات جنوب سيناء، والسويس، ومطروح، والجيزة، وكفر الشيخ، والشرقية، والإسكندرية، والغربية، وأسوان، والقليوبية والقاهرة.





وأكد شعراوى، فى بيان، اليوم الإثنين، أن الوزارة مستمرة فى الدفع بالقيادات المحلية المتميزة للمناصب القيادية بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقى القيادات على التفانى فى أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية. ولفت إلى أن الوزارة تسعى لدفع العمل بالملفات التنموية الحيوية على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية خاصة فى الملفات المهمة، وعلى رأسها التصالح على بعض مخالفات البناء والنظافة ومنع التعديات على الأراضى الزراعية.

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