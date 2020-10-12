مياه أسيوط ترفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول

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يأتى ذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والاجراءات وتنفيذ خطط الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه فى مطالع الكبارى والأنفاق للتعامل الفورى مع المياه.
وأوضح المهندس محمد صلاح الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم تطهير شنايش وبالوعات الأمطار والصرف الصحى، وتنفيذ نماذج محاكاة للسيول بمختلف مراكز المحافظة ذلك للتأكد من سلامة وكفاءة بالوعات الأمطار وقدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.
وأكد صلاح أنه تم وضع خطة استعداد مبكرة وسيناريوهات تفصيلية وخطط للإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ، مضيفة أنه تم التأكد من كفاءة تطهير "الشنايش" داخل الأنفاق لمواجهة أى تجمعات لمياه الأمطار أو أى سيول محتملة خلال موسم السيول والأمطار، كما أنه تم تجهيز مجموعات للصيانة الكهربية والميكانيكية والشبكات فى حالة الاستعدادات القصوى للتعامل مع أى تأثيرات.
وأكد المهندس عماد عزيز، رئيس قطاع وسط، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة إلى توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى، ومراجعة صيانتها، والتأكد من جاهزيتها للعمل، إذ تم تخصيص 15 سيارة ناقلة لمياه الشرب و73 سيارة كسح، و13 من معدات التطهير المختلفة (المدمجة، والنافورى)، و6 حفارات، و5 سيارات لورى لنقل أسطونات الكلور.
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