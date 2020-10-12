التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود الليلة فى الدورى

استقر جيمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، بشكل كبير، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة حرس الحدود المُقرر لها الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدورى الممتاز، ويضم التشكيل المتوقع للأبيض كلاً من: محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى، ومحمود علاء والونش، وعبد الله جمعة وأحمد عيد فى الدفاع، بينما إسلام جابر، ومحمد حسن فى الوسط، على أن يكون كاسونجو، ومصطفى فتحى وأوباما ثلاثى الهجوم، بالإضافة إلى مصطفى محمد مهاجم صريح.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود غيابات كثيرة لأسباب مختلفة، حيث يغيب عن الزمالك كل من فرجانى ساسى للإيقاف 6 مباريات وطارق حامد وأحمد سيد زيزو للحصول على الإنذار الثالث وأشرف بن شرقى لانضمامه لمعسكر منتخب المغرب.

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 65 نقطة جمعها من 32 مباراة، واحرز لاعبوه 45 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما يحتل فريق حرس الحدود المركز الـ 16 برصيد 30 نقطة جمعها من 32 مباراة وأحرز لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 38.