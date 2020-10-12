الأمريكيان بول ميلجروم وروبرت ويلسون يحصلان على جائزة نوبل للاقتصاد 2020

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية "نوبل"، عن فوزالأمريكيين بول ميلجروم وروبرت ويلسون، بجائزة نوبل للاقتصاد للعام 2020، وذلك لجهودهما في "تحسين نظرية المزاد واختراعات تنسيقات المزاد الجديدة".

وشهد العام الماضي تكريم ثلاثة من الاقتصاديين المقيمين في الولايات المتحدة - أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو ومايكل كريمر- لعملهم في التخفيف من حدة الفقر في العالم.

وتبلغ قيمة جائزة الاقتصاد 10 ملايين كرونة (1.1 مليون دولار) هذا العام، وهي نفس قيمة جوائز نوبل الأخرى الممنوحة للطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام. والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.