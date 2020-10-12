بـ عقاقير بديلة للأفيون ..الصحة تقر برنامجا جديدا لعلاج الإدمان

نشرت الجريدة المصرية قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رقم 640 لسنة 2020، بإدراج برنامج العلاج بالعقاقير البديلة للأفيون ضمن البرامج العلاجية لعلاج الإدمان.
ويعتمد العقار كأحد التدخلات العلاجية لمرض الإدمان، وهو أحد خطوات تطبيق برنامج خفض الضرر.
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 97688 وخروجهم من المستشفيات حتى اليوم، كما أعلنت الوزارة، خروج 45 متعافىً من كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وأوضح "مجاهد"، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 104516 حالة من ضمنهم 97688 حالة تم شفاؤها، و6052 حالة وفاة.
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