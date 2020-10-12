- 1/3
- 2/3
- 3/3
وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، إنه تم رفع كل الأعمدة الآيلة للسقوط، وذلك فى إطار خطة الارتقاء بمستوى الإضاءة، واستعدادا لموسم الشتاء.
وفى سياق ذات صلة، لفت اللواء حسام الشيخ، رئيس حى العامرية أول، إلى البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء خط تصريف مياه الأمطار بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوى.
وأضاف رئيس حى العامرية أول، أن تم البدء فى أعمال الحفر المكشوف بالطريق الصحراوي أمام قرية الجرارى، بالتنسيق مع إدارة مرور مرغم، استعدادا لموسم الشتاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. رفع أعمدة الإنارة الآيلة للسقوط فى الإسكندرية استعدادا للشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.