صور.. رفع أعمدة الإنارة الآيلة للسقوط فى الإسكندرية استعدادا للشتاء

بدأت شركة الكهرباء فى الإسكندرية، اليوم الإثنين، رفع وصيانة أعمدة الإنارة المائلة والآيلة للسقوط بشوارع منطقة محطة الرمل بحى وسط، والتى تشكل خطورة على أرواح المواطنين.





وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، إنه تم رفع كل الأعمدة الآيلة للسقوط، وذلك فى إطار خطة الارتقاء بمستوى الإضاءة، واستعدادا لموسم الشتاء.



وفى سياق ذات صلة، لفت اللواء حسام الشيخ، رئيس حى العامرية أول، إلى البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء خط تصريف مياه الأمطار بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوى.



وأضاف رئيس حى العامرية أول، أن تم البدء فى أعمال الحفر المكشوف بالطريق الصحراوي أمام قرية الجرارى، بالتنسيق مع إدارة مرور مرغم، استعدادا لموسم الشتاء.