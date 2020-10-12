طارق شوقى: ندرس مع التعليم العالى مستقبل امتحانات الدبلومة الأمريكية

وقال وزير التربية والتعليم، فى تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك": "نرجو من أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية تفهم أن الدولة حاولت ما تستطيع مساعدة الطلاب للالتحاق بالجامعات هذا العام فى ظل ظروف الجائحة.. الوزارة سوف تدرس بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى مستقبل هذه الامتحانات وضوابطها للطلاب الأصغر سنا، وسيتم إعلانها بعد 4 أسابيع من الآن".
أضاف: "نرجو عدم مخاطبتنا بشأن الماتشينج وما شابه، حتى هذا التوقيت حتى يتم دراسة الموضوع من كل جوانبه".
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