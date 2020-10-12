وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره العراقى تتناول القضايا الإقليمية

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، وتناول اللقاء - الذي يعقد بقصر التحرير - العلاقات المصرية العراقية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في وقت لاحق.