الأنبا مكاريوس يرسم 65 شماسا بالمنيا

بدأ الحفل بصلاة القداس الإلهى، إذ شارك نيافته الصلاة 17 من الآباء الكهنة وخريجى الكلية، وفى أثناء القداس الإلهى، رسم الأنبا مكاريوس 65 شماسًا من الخريجين.

بدأ حفل التخرج، عقب القداس، بتقديم مجموعة من الألحان القبطية، ثم نشيد الكلية، ثم كلمة للقس إبراهيم أديب وكيل الكلية، عن الكلية الإكليريكية، ثم كلمة للقس منسى القمص منسى باللغة القبطية.

وألقى الأنبا مكاريوس محاضرة عن "أهمية التعليم الكنسى" وتلى ذلك توزيع شهادات التخرج لخريجى الكلية والمعهد، وفى نهاية الحفل وزع الأنبا هدايا تذكارية للحضور، بهذه المناسبة.