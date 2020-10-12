- 1/2
- 2/2
بدأ الحفل بصلاة القداس الإلهى، إذ شارك نيافته الصلاة 17 من الآباء الكهنة وخريجى الكلية، وفى أثناء القداس الإلهى، رسم الأنبا مكاريوس 65 شماسًا من الخريجين.
بدأ حفل التخرج، عقب القداس، بتقديم مجموعة من الألحان القبطية، ثم نشيد الكلية، ثم كلمة للقس إبراهيم أديب وكيل الكلية، عن الكلية الإكليريكية، ثم كلمة للقس منسى القمص منسى باللغة القبطية.
وألقى الأنبا مكاريوس محاضرة عن "أهمية التعليم الكنسى" وتلى ذلك توزيع شهادات التخرج لخريجى الكلية والمعهد، وفى نهاية الحفل وزع الأنبا هدايا تذكارية للحضور، بهذه المناسبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا مكاريوس يرسم 65 شماسا بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.