كامل الوزير: القطار الكهربائى السريع طفرة كبيرة بالنقل

زار كامل الوزير، وزير النقل، على مدار يومين، عددا من قطاعات مسار مشروع القطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين)، وتفقد المسافة من محطة العاصمة الإدارية التبادلية مع امتداد القطار الكهربائى LRT، حتى تقاطعه مع محور الضبعة شمال مدن السادس من أكتوبر وسفنكس، تمهيدا لبدء تنفيذ الأعمال، برفقة قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة القومية للأنفاق.





ووفق بيان رسمى نشره مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أكد الوزير أن هذا المشروع سيعتبر نقلة نوعية مهمة فى مصر، مشيرا إلى أنه يعد امتدادا للطفرة الكبيرة فى قطاع النقل ومشروعات البنية التحتية والتنمويه التى تحققت منذ عام 2014.

أضاف، أن المشروع يهدف لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية

القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعلمين وبرج العرب والإسكندرية، بشبكة سكك حديد الجمهورية، ويسهم فى تنمية الساحل الشرقى على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كما يسهم فى تنمية محور وادى النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربى على البحر المتوسط، ومدينتى برج العرب، ومدينة العلمين الجديدة كما سيساهم فى نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورا بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بـ6 أكتوبر.

أضاف، أن المشروع يبلغ طوله 438.3 كيلومتر ويشمل 17 محطة، ومن المخطط أن تكون السرعة التصميمية للقطار 200 كيلومتر فى الساعة والسرعة التشغيلية 160-180 كيلومترا فى الساعة، مع تصميم المسار والمنحنيات بسرعة 250 كيلومترا فى الساعة، لتفادى تعديل المنحنيات مستقبلا.

وأشار إلى أن سيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا وستشمل الاسبقية الأولى فى التنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية، وحتى برج العرب بطول 260 كيلومترا وستشمل الاسبقية الثانية المسافة من برج العرب وحتى مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب وحتى الإسكندرية بإجمالى طول 88.3 كيلومتر تزامنا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتى العين السخنة بطول 90 كيلومترا بإجمالى أطوال 178.3 كيلومتر، مضيفا أن أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور سيتم تنفيذها من خلال شركات وطنية مصرية، وأن الشركة العالمية التى ستتفذ المشروع ستقوم بتركيب الأنظمة الإلكتروميكانيكية.

تابع: "كام ستورد الوحدات المتحركة من خلال التعاون المشترك مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية التى ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد الذى سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكل أنواعها فى مصر وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين هذه الصناعة الهامة فى مصر بما يساهم فى أن تصبح مصر مستقبلا مركز لهذه الصناعات فى الشرق الأوسط وإفريقيا وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، وسيتم اختيار شركة إدارة متخصصة عالمية لإدارته عقب انتهاء تنفيذ المشروع".