صور.. يوم تدريبى بالقاهرة لممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

قضى وفد من ممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية ،اليوم الإثنين، يومًا من التدريب العملى والمعايشة الميدانية لجميع القطاعات الإدارية والخدمية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.





وبحسب بيان رسمى، شرحت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، دورة العمل داخل المنطقة الجنوبية والمركز التكنولوجى وإدارة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية، وكيفية التعامل مع الأزمات، بالإضافة إلى التعريف بحدود المنطقة الجنوبية وأهم المشروعات الاستثمارية بها. وزار وفد المتدربين أحياء المعادى والمعصرة وطرة للتعرف على كيفية العمل بالأحياء خاصة الإدارات الهندسية ووسائل تقديم أفضل خدمة للمواطنين. وأكد خالد عبدالعال، أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر من برنامج تدريبى مكثف، أعدته المحافظة لهم ومن المقرر تنفيذه تحت إشراف نواب المحافظ ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإدارى، وجميع العمليات والإجراءات التى تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات.

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