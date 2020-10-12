صلاح حسب الله: الوعى يجب أن يكون منهاج عمل لجميع المصريين

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حديثه بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصرى، مشيرا إلى أن رسائل الرئيس السيسى كانت واضحة وحاسمة، وأوضحت للمصريين المخاطر والتحديات التى تواجه مصر وكيفية مواجهتها بسلاح الوعى الذى يجب أن يكون منهاج عمل لجميع المصريين.





وقال "حسب الله"، فى بيان اليوم، إن جميع المصريين يتفقون مع رسالة السيسى فى توجيه التحية لرجال القوات المسلحة على ما بذلوه من أجل مصر، وتأكيد الرئيس بأن الجيش حاليًا يبذل جهدًا كبيرًا جدًا فى محورين، الأول فى مواجهة الإرهاب، ولثانى يساهم مع الدولة فى تحقيق التنمية وبناء الدولة الحديثة.

وتابع: "ويتفق الشعب المصرى مع تأكيد الرئيس السيسى بأن عام 1967 شهد هزيمة قاسية ولكن الشعب وقف وصمد من أجل قضيته ونجح بالدم والصمود ولكن اليوم يتم العبث بصمود الشعب وهناك من يحاول أن يصدر للشعب المصرى بأن السلطة فى مصر فاسدة من أجل إثارة المواطنين على خلاف الحقيقة.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن الرئيس السيسى دائما صادق مع شعبه ولا يقول لهم سوى الحقيقة مهما كانت مرارتها، مؤكدا أن الواقع يؤكد أن قوى الشر والضلال والإرهاب لا تزال مستمرة فى حربها القذرة ضد الدولة المصرية، ولا تسهدف النظام أو الحكومة وإنما تستهدف إسقاط الدولة المصرية والعودة بمصر إلى الفوضى واللادولة فى محاولات خسيسة منهم لتمزيق وتقسيم مصر وشعبها.

وأعلن الدكتور صلاح حسب الله اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى بأن مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج والحروب المباشرة كانت تستخدم فى الماضى لإسقاط الدولة وهزيمتها وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا.

وناشد الدكتور صلاح حسب الله جميع المصريين إعطاء أكبر اهتمام لكلمات الرئيس السيسى التى قال فيها: "القضية الموجودة اللى قلقان منها ودايما بأكد عليها الحفاظ على بلدنا.. كتير من رجال السياسة والمثفقفين فى أعقاب 2011 قعدت معاهم واتكلمت معاهم.. القضية مكنتش قضية تغيير قد ما هى قضية فهم حقيقى لحجم التحديات التى تواجه الدولة"، مؤكدا اتفاق المصريين جميعا مع تأكيد الرئيس السيسى بأنه لا تصالح مع من أراد هدم الدولة وقتل أبناء الوطن وأن جميع الأزمات والتحديات يمكن تجاوزها بالوعى السليم وأن ما حققناه فى 6 سنوات تجاوز عمل 20 عاما.

وأعرب الدكتور صلاح حسب الله عن ثقته التامة فى قدرة الشعب المصرى العظيم على مواجهة وإفساد جميع محاولات قوى الشر والضلال والإرهاب الهادفة لإسقاط الدولة المصرية، مؤكدا أن مثل هذه المحاولات تتحطم أمام وحدة وتماسك جميع المصريين وتأييدهم التام لجميع سياسيات الرئيس عبد الفتاح السيسى الداخلية والخارجية، مؤكدا ثقته التامة فى قدرة مصر على السير فى طريقها الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع أنحاء البلاد.