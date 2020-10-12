فنيا وإداريا .. الكهرباء تنظم دورات تدريبية للكوادر اليمنية عن بعد

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء فاعليات أولى الدورات التدريبية ضمن حزمة من 7 برامج تدريبية متتالية عن بعد لـ 137 من الكوادر اليمنية فى المجالات الفنية والإدارية، موضحة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستنفذ تلك الدورات التدريبية فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر.





وتعد هذه البرامج ذات أهمية قصوى من أجل تدعيم وتعزيز العلاقات بين البلدين والوصول إلى شراكة حقيقية لتحقيق النفع المشترك والأهداف المرجوة، وحتى ينقل المتدربين المعرفة والمهارات التى اكتسبوها من البرامج التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالى لقطاع الكهرباء فى بلادهم. جدير بالذكر أنه من بداية عام 2003 وحتى الآن قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتدريب 8335 متدربا من الدول الإفريقية والدول العربية الأسيوية فى كل مجالات الكهرباء والطاقة "توليد، نقل، توزيع، طاقة متجددة، إدارى، مالى، حاسب آلى". ويأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية ووزارة الكهرباء والطاقة بجمهورية اليمن الشقيقة لبناء القدرات ونقل الخبرات والمهارات والمعارف من الجانب المصرى للأشقاء بجمهورية اليمن.

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