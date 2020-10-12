تكريم سفير روسيا فى احتفالية عن الفنان محمود رضا

نظم قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، اليوم الإثنين، بالتعاون مع البيت الفنى للفنون الشعبية برئاسة الفنان عادل عبده، على مسرح البالون، احتفالية الوفاء، برعاية وحضور وزير الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتى بدأتها بكلمة عن الفنان محمود رضا.





وأكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، فى كلمة، أن رضا أحد أعمدة قوة مصر الناعمة، ومن أهم الأساطير الفنية الذين أضافوا ثراء ملهما لتاريح الفن المصرى فى القرن العشرين.

وفى بيان رسمى، أضافت عبدالدايم، أن عبقرية محمود رضا الإبداعية من خلال فرقة رضا للفنون الشعبية أسهمت فى تطوير الفن الشعبى وإظهار الهوية المصرية فى أبهى صورها ليصبح سفيرها المعتمد فى جميع قارات العالم.

تضمنت الاحتفالية التى استمرت لمدة أسبوع، العديد من الفقرات الفنية المتنوعة واللوحات الاستعراضية التى صممها الفنان محمود رضا منها "حلاوة شمسنا- والأقصر- والنوبة"، ومشهد درامى من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل، إلى جانب أغنية "واحد مننا" التى تم اهدائها لروح الفنان الراحل غناء الفنان محمد الحلو ومى فاروق، صاحبها أداء استعراضى لفرقة رضا، الى جانب عرضاً لفيلم وثائقى بعنوان "محمود رضا تاريخ فى حب مصر".

وفى ختام الأسبوع، كرم الفنان عادل عبده مخرج الاحتفالية بحضور الدكتور محمود صلاح مدير فرقة رضا وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، سفير روسيا الجديد لدى القاهرة، جيورجى بوريسينكو، بدرع الفنان محمود رضا تقديراً لتاريخ التعاون الثقافى، خاصة فى مجال الفنون الشعبية بين مصر وروسيا على مدار عقود طويلة، فقد عمل الخبراء الروس مع الفرقة القومية للفنون الشعبية، كما قدمت فرقة رضا عروضها على مسارح موسكو، وقدمت فرق الفنون الشعبية الروسية عروضها فى مصر.

وأعرب "بوريسينكو" عن سعادته لحضور العرض المبهر لفرقة رضا للفنون الشعبية، حيث تعرف عن قرب على الفلكلور المصرى العريق، مؤكدا أنه اذا كان الماضى قد شهد تعاوناً وثيقاً فى مجال الثقافة بين البلدين فكله ثقة وفى إطار دعم القيادتين أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا كاملا فى جميع المجالات بما فيها التعاون الثقافى، وأنه يتمنى أن يشاهد عروض فرقة رضا على مسارح موسكو فى الفترة المقبلة.