سفير السودان بالقاهرة يشيد بدور الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى ومواجهة التطرف

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، السفير محمد إلياس محمد، سفير السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وبحثا أوجه التعاون المشترك فى إطار نشر الفكر الوسطى المستنير ومواجهة الفكر المتطرف.





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