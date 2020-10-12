سعفان: استرداد إيصالات أمانة واستقالات مسبقة لمصريين استغلالاً للحاجة للعمل بإيطاليا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ، نجح فى استرداد إيصالات أمانة، واستقالات مسبقة للعاملين المصريين "ج.م.ع" و"م.ف.س" ، وذلك استغلالاً للحاجة للعمل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بإيطاليا بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم ، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل ، وخلال هذه اللقاءات تقدم للملحق العمالى بميلانو مجدي حسنين رئيس المكتب العمالي بميلانو العاملين "ج.م.ع" و"م.ف.س" من محافظة الشرقية بشكوي، أكدا فيها أن محاسب الشركة العمل يعملون فيها (ATM) أجبرهم علي التوقيع على إيصالات أمانة علي بياض ، فضلا عن استقالات بدون تاريخ قبل استلامهم العمل

وقام الملحق العمالي باستدعاء محاسب الشركة والتأكيد عليه أن هذا الإجراء مخالف للقانون ، وتم التفاوض معه وديا، وبالفعل استجاب وسلم الاستقالات وإيصالات الأمانة ، وبدوره قام رئيس مكتب التمثيل العمالي بتسليمهم للعاملين المصريين الذي تأكدا من توقيعهم عليهم

وقام المواطنين بتوجيه الشكر لوزير القوى العاملة على جهود الملحق العمالى بإعادة الأمور إلي نصابها .

وتناشد وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالى بميلانو العمال بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض أو استقالات، موضحة أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضي عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل .