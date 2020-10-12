الأهلي يؤكد إنهاء صفقة محمد إبراهيم وعبد السلام يؤجل الإعلان لهذا السبب

أكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلي أن ناديه نجح فى التوصل لاتفاق مع المقاصة بخصوص ضم محمد إبراهيم لتدعيم هجوم الفريق فى الموسم الجديد، ومن المقرر أن يضم الأهلى لاعب الزمالك السابق مقابل 15 مليون جنيه مع استعارة المقاصة 2 لاعبين من الأهلي.

وحصل مسئولو الأهلى على توقيع محمد إبراهيم كما تم إدراج اللاعب ضمن لاعبى الفئة الأولى، فيما يخص قيمة عقوده بعد انضمامه للفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وأكد مسئولو الأهلى للاعب أنه سيتم تقديره بشكل جيد ومساواته بنجوم الفريق، أمثال حسين الشحات ومروان محسن، بحيث يصل راتبه السنوى لـ8 ملايين جنيه، فى الوقت الذى يوجد فى الفئة الأولى المميزة حالياً الثنائى محمد الشناوى ووليد سليمان فقط والذين تتخطى قيمة عقودهم حاجز الـ11 مليون جنيه.

ولا يحمل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة أى شروط جزائية، فى الوقت الذى يرغب الأهلى فى التعاقد مع محمد إبراهيم لتعويض رحيل رمضان صبحى والذى رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء إعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى وانتقاله رسمياً لبيراميدز، ويقدم محمد إبراهيم مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير ويقربه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وارتبط اسم محمد ابراهيم بالانتقال للأهلى منذ فترة فى الوقت الذى تجددت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى بعد تألق اللاعب.