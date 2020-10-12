مساء السبت .. احتفالية كبرى في "المؤسسة" بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

تشهد المؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة والتابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في الساعة السابعة من مساء السبت المقبل، الموافق 17-10-2020 مؤتمرًا جماهيريًا، للاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال محمد وهب الله، في بيان، الاثنين، إن المؤتمر سوف يتحدث فيه نخبة من القيادات العمالية، احتفالا بتلك الذكرى المجيدة التي أكدت على أن تلاحم الشعب وفي القلب منه العمال مع جيشه الباسل، وقيادته السياسية الوطنية يحقق الانتصارات.

وأضاف أن المؤتمر الجماهيري فرصة لإبراز دور عمال مصر في الوقوف بجانب دولتهم في مواجهة كل التحديات، مؤكدا أنهم مستمرون في هذه المساندة والدعم.