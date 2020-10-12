تشهد المؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة والتابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في الساعة السابعة من مساء السبت المقبل، الموافق 17-10-2020 مؤتمرًا جماهيريًا، للاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة.
وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال محمد وهب الله، في بيان، الاثنين، إن المؤتمر سوف يتحدث فيه نخبة من القيادات العمالية، احتفالا بتلك الذكرى المجيدة التي أكدت على أن تلاحم الشعب وفي القلب منه العمال مع جيشه الباسل، وقيادته السياسية الوطنية يحقق الانتصارات.
وأضاف أن المؤتمر الجماهيري فرصة لإبراز دور عمال مصر في الوقوف بجانب دولتهم في مواجهة كل التحديات، مؤكدا أنهم مستمرون في هذه المساندة والدعم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساء السبت .. احتفالية كبرى في "المؤسسة" بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.