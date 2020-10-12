شهر التوعية بالأورام.. روشتة الوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم

كشفت الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم عن روشتة الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عن الرحم بالتزامن مع أكتوبر الذي يمثل شهر التوعية بخطورة الإصابة بالسرطان مؤكدة أنه يمكن الوقاية من المرض عن طريق التطعيم ضد فيروس HPV بالإضافة إلى تتبع الأعراض الدالة على المرض والاستمرار في عمل الاختبارات الدورية.

وقال الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عن الرحم في بيان اليوم، إن شهر أكتوبر يمثل شهر التوعية بالأورام السرطانية مشيرا إلى أنه سرطان عنق الرحم من السرطانات التي يجب الالتفات لها لكونها تقوم بتدمير أغلي شيء عن السيدات وهو الرحم وتجهض حلم الإنجاب وتحرمهم من الأمومة وتابع: 80 % من السيدات عرضة للإصابة بفيروس HPV المسبب لسرطان عنق الرحم.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية لمنظار عن الرحم أن التطعيم ضد فيروس HPV المسبب لسرطان عنق الرحم أمر في غاية الأهمية ويفضل بدء الحصول علية من سن 10 سنوات مشيرا إلى أنه يجب الاحتياط في متابعة الأعراض المتعلقة بالمرض مثل ظهور الزوائد الجلدية على سطح الجسم أو عين السمكة.

وتابع: عند بدء الزواج ينصح بعمل اختبار المسحة الخاصة بالمرض في منظفة عنق الرحم كل 3 سنوات للسيدات من سن 25 سنه وحتى 49 عاما وكل 5 سنوات من سن 50 إلى 65 سنة وحتى السيدات الذين سبق للهن الزواج ينبغي عليهم عمل المسحة أيضا للتأكد من عدم الإصابة .

وأضاف الدكتور محمد العزب أن أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم تتمثل في زيادة الإفرازات المهبلية عند السيدات بشكل متكرر أو نزول دم أثناء العلاقة الزوجية والآلام أسفل الحوض واضطراب في الدورة الشهرية وتابع: حال ظهور هذه الأعراض لابد من استشارة الطبيب المختص والكشف بالمنظار وليس السونار لان السونار ليس له دور في كشف الإصابة من عدمها بوجود خلايا غير طبيعية أو أورام سرطانية.

وقال: يمكن احتواء المرض والسيطرة علية خلال من 7 إلى 10 سنوات من الإصابة بحيث يكون في مرحلة الخلايا غير الطبيعية حيث يتم الشفاء منه بشكل كامل مع ضمان استمرار الإنجاب ودعا السيدات إلى ضرورة الاعتناء بمنطقة الرحم حرصا على عدم الإصابة