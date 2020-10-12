.امكانية اتاحته للعامة نظرا لان امداد اللقاح ليس سهلا
وأشار في صفحته عبر الفيسبوك إلي ان عمدة موسكو صرح ان اللقاح الروسي سيكون متاحا للعامة في روسيا خلال شهور مقبلة أي في 2021
وذلك في حالة أن نتائج المرحلة الثالثة جيدة
، وبخصوص اللقاح الصيني قال انه سيكون من المحتمل إتاحة اللقاح للشعب الصيني في 2021في حالة نجاح نتائحه
لافتا إلى أن كل اللقاحات الحالية اذا تمت الموافقة عليها ستكون موافقة مشروطة علي نطاق ضيق وفي اطار التجارب السريرية او للطاقم الطبي
و حول لقاح اكسفورد قال عنان ان مصر قامت بحجز مليون جرعة من لقاح اكسفورد عن طريق مبادرة أكسفورد
.ولكن الامدادت تستغرق وقتا طويلا
اوصي أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، بعدم الاستعجال مؤكدا أنه ليس من الضروري ان يكون أسرع لقاح هو الافضل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر داعيًا لعدم الاستعجال.. خبير أوبئة: لقاحات كورونا قيد التجربة ولا نتيجة رسمية قبل 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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