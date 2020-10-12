رئيس الوزراء: إطلاق 72 خدمة رقمية بنهاية 2020

وثمن رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الجهود التى تضافرت لإنتاج هذا المخرج الرقمى المميز، الذى يحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، والتخلص تدريجيا من أعباء وروتين التعامل الورقى بين الجهات الحكومية، ذلك فضلاً عن التوسع فى منظومة الدفع الإلكترونى والتى تحقق الشمول المالى، إلى جانب تخفيض زمن أداء الخدمة الأمر الذى يخدم فى نهاية الأمر المواطن طالب الخدمة وهو أساس كل خطة مستقبلية.

وتقدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشكر إلى الوزراء والمسؤولين المعنيين لتعاونهم الواضح طوال فترة هذا المشروع، حتى تم الإطلاق التجريبى لمنصة مصر الرقمية فى 20 يوليو الماضى لـ 34 خدمة، لافتا إلى أنه يتم التخطيط لاستكمال إطلاق 72 خدمة بنهاية عام 2020، فى الأحوال المدنية، والإسكان، والسجل العقارى، والتأمين الصحى، وغيرها.

وأكد الوزير، أن "منصة مصر الرقمية" تستهدف ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات والربط البينى مع كافة جهات الدولة، والتوسع فى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، لافتا إلى أن هذا المشروع الرقمى المميز، تمكن فى عام 2020 من إضافة 72 خدمة على مرحلتين، وإضافة 210 خدمات جديدة فى عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، كما تستهدف فى عام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة فى 2023، ليصل إجمالى الخدمات التى تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.

وأكد وزير الاتصالات خلال الاجتماع على أن الخدمات تقدم حالياً من خلال البوابة، وبنهاية الشهر سيتاح تقديمها من خلال الهاتف المحمول، كما يتم تقديمها فى المراكز التكنولوجية، وكذا مكاتب البريد، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة المخصصة لتقديم الخدمات.

من جانبه أكد وزير التموين خلال الاجتماع ضرورة التوسع فى استخدام المراكز التكنولوجية بالجهات الحكومية لتقديم الخدمة الإلكترونية للمواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية، لافتا إلى أن تجربة بورسعيد نموذج ناجح بعد تطوير مكاتب ومراكز خدمة المواطنين بها وميكنتها.

وأثنى وزير العدل على جهود وزارة الاتصالات لتحويل الإجراءات الورقية الأزلية إلى نظام الرقمنة، مؤكداً أن وزارة العدل لديها رؤية لتحقيق "عدالة مصر الرقمية" خلال سنتين بالاشتراك مع وزارة الاتصالات، من خلال خطة ممنهجة.

وأشار إلى أنه يتم تحقيق التكامل بين الجهات القضائية، كما يتم العمل فى منظومة مصر الرقمية بوزارة العدل على 3 محاور إنفاذ القانون، والمحاكم، ثم الخدمات، وتشمل الشهر العقارى وغيرها.

وتوجه النائب العام، خلال الاجتماع، بالشكر لوزارة الاتصالات على جهدها لإيجاد هذه المنظومة القيمة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطبيق "منظومة مصر الرقمية" والعمل على نشر هذا الفكر فى النيابات العامة، وميكنة كل التحقيقات، وتفعيل سياسة التحول الرقمى لإنفاذ القانون خلال العام القضائى 2019/2020.

وأوضح النائب العام أنه تم تنفيذ برنامج "العدالة الجنائية" والذى أسهم فى الربط الإلكترونى بين النيابات، وحالياً يتم التعامل بشكل إلكترونى بالكامل، كما تم فتح العرائض الإلكترونية أو الشكوى أو التظلم الإلكترونى للنائب العام عبر البوابة الإلكترونية لكل مواطن، ويتم إرسال رسالة على هاتفه المحمول له بما يتم فى عريضته أو شكواه أو تظلمه.

وأضاف أنه سيتم إطلاق تطبيقات تساعد المواطنين، منها منظومة طلبات المواطنين، والتى تساعد المواطن أو المحامى للحصول على طلباته، لافتا إلى أن كل خدمات نيابة المرور حالياً رقمية، كما يتم حالياً أيضا التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الخدمات الأخرى مثل بيانات وثائق الأسرة وغيرها.

وأوضح النائب العام أنه تم تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية وقدرتها على التعامل مع التطبيقات والمنظومات الإلكترونية، كما تم ميكنة اعمال إدارة التفتيش القضائى للنيابة العامة، وتفعيل منظومة إلكترونية بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية، وأخرى بشأن النظر فى تجديد أوامر الحبس الاحتياطى عن بعد، واستحداث منظومة الكترونية لمكتب حماية الطفل.

وعرض المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، صورة حية من المنصة التفاعلية "منصة مصر الرقمية"، توضح التصميم والإطلالة الجذابة، وحجم الخدمات التى توفرها، وسرعة التنقل بين مكونات وعناصر هذه المنصة، واحصاءات تبين حجم التفاعل على المنصة، وما نوع الخدمات التى تحظى بإقبال أكبر رقمياً.

وتناول نائب الوزير على نحو تفصيلى الخدمات التى تقدمها منصة مصر الرقمية، والتى بلغت 34 خدمة، فى المرحلة الأولى، فى قطاعات تم تصنيفها لتشمل المحاكم (تسجيل محامى أو تقديم دعاوى قضائية)، رُخصى (كل ما يخص رخص القيادة)، ومركباتى (كل ما يخص تسجيل المركبات وسداد المخالفات المرورية)، والتموين (كل ما يخص بطاقات التموين)، والتوثيق (إصدار توكيلات وطلب إقرارات رسمية).

وأوضح أن المرحلة الثانية تتضمن 38 خدمة أخرى، تشمل إضافة خدمات تحت تصنيف "المحاكم" منها الاستعلام عن بيانات دعوى وحدوث استئناف وغيرها، وتحت تصنيف "التوثيق" تتضمن استخراج صورة من توكيل أو شهادة، وتصنيف "التموين" بتفعيل أو إيقاف فرد على بطاقة، بالإضافة إلى تصنيفات جديدة تشمل السجل التجارى (كل ما يخص استخراج سجل تجارى وتجديده)، والشهر العقارى (تشمل إصدار شهادة تصرفات عقارية أو صورة من عقد مشهر)، والإسكان الاجتماعى (وتشمل تسجيل وحدة سكنية وطلب الدعم)، والأحوال (وتتضمن إصدار شهادة ميلاد أو وفاة وتجديد بطاقة الرقم القومى)، والمرور (سداد مخالفات لمالك آخر)، والصحة (تسجيل بيانات الأسر التأمينية ومبادرة 100 مليون صحة)، وخدمات عامة أخرى.