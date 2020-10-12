عاجل.. سامح شكرى: نتطلع للمزيد من التعاون مع العراق رغم التحديات

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن المباحثات اليوم بينه وبين نظيره العراقى، تطرقت للتعاون السياسى والاقتصادى، مشيرا إلى أن هناك إرادة لتدعيم التعاون، وهناك أرضية قوية من العلاقات الوثيقة بين مصر والعراق.





وأضاف، شكرى فى مؤتمر صحفى، مع نظيره العراقى، اليوم الإثنين، أن سياسة مصر والعراق تتفق فى تعزيز التعاون والتضامن العربى، مؤكدًا أن الجانبين على استعداد لمواجهة التحديات التى تعوق المزيد من التواصل. وأوضح وزير الخارجية، أن هناك زيارة قريبة لوفد مصرى بقيادة وزير التخطيط المصرى لتنسيق اللجنة العليا المشتركة فى العراق نهاية الشهر الجارى. وأضاف شكرى، أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الإقليمية بشكل مجمل وإلى الأوضاع فى سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية.

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