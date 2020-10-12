صور.. بدء جلسة مباحثات بين شكرى ونظيره العراقى

بدأت منذ قليل جلسة المباحثات الرسمية بين ‫سامح شكرى وزير الخارجية، ونظيره العراقى ‫فؤاد حسين.



بدأت منذ قليل جلسة المباحثات الرسمية بين ‫سامح شكرى وزير الخارجية، ونظيره العراقى ‫فؤاد حسين. يأتى ذلك تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ولبحث سُبل تعزيزها فى مختلف المجالات بما يصب فى مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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