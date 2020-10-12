أون لاين.. مصر تشارك فى ورشة الإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية

تشارك مصر، مُمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ورشة عمل الإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية والتى تنظمها منظمة شرق إفريقيا للاتصالات يوم 13 أكتوبر عبر الإنترنت، تحت شعار "تحويل النفايات الإلكترونية إلى ثروة".





وتهدف ورشة العمل إلى تحديد فرص الإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية فى المنطقة من خلال تقييم حالة تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية لإدارة النفايات الإلكترونية من قبل الدول الأعضاء فى منظمة شرق إفريقيا للاتصالات، واقتراح آليات مستدامة وتعزيزها لتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية لإدارة النفايات الإلكترونية، إلى جانب تحديد استراتيجيات لتعزيز التعاون والشراكة بين أصحاب المصلحة من أجل الإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية فى المنطقة. تأسست منظمة شرق إفريقيا للاتصالات فى عام 2012 وهى منظمة إقليمية مستقلة ذات شخصية قانونية دولية ومقرها فى كيجالى، رواندا. وتجمع المنظمة الهيئات الوطنية التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشغلين ومقدمى الخدمات "فى قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والبريد" ومؤسسات التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأصحاب المصلحة الآخرين فى قطاع الاتصالات فى بوروندى وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا. ويتمثل الهدف العام للمنظمة فى تعزيز التعاون بين الدول الست فى مجموعة شرق إفريقيا فى توفير وتطوير الخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية والبث الإذاعى فى شرق إفريقيا.

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