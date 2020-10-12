يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الثلاثاء مائل للحرارة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والسواحل الغربية والسواحل الشرقية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرباح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، مع وجود شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، وكثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.





فيما يكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ويتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بإمتداد مرتفع جوى بينما يتأثر جنوب الصعيد بإمتداد منخفض السودان الموسمى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

الإسكندرية 30 22

وادى النطرون 30 21

طنطا 30 20

شبين الكوم 30 20

دمنهور 30 21

بلطيم 29 21

مطروح 30 21

السلوم 31 19

سيوة 32 19

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 30 20

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 21

العريش 29 23

رفح 29 22

راس سدر 31 22

نخل 30 17

نويبع 33 26

طابا 31 22

كاترين 29 18

الطور 32 24

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 35 26

مرسى علم 34 25

الفيوم 32 21

بنى سويف 32 21

المنيا 33 22

أسيوط 34 22

سوهاج 36 22

قنا 38 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 40 24

أبوسمبل 40 26

الوادى الجديد 39 24

شلاتين 35 27

أبورماد 35 26

حلايب 33 28

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا .. والعظمى بالقاهرة 30 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.