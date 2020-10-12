انتخاب هالة زايد لرئاسة اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية

واستهلت الوزيرة كلمتها، خلال الاجتماع، بتوجيه الشكر للدكتور تيدروس أدهانوم، رئيس منظمة الصحة العالمية، قائلة: "أشكرك على جهدك لإنقاذ الملايين ونحن على ثقة أن قيادتك للمنظمة فى هذه الفترة والتحدى الكبير لتاريخ البشرية إنما هو ركيزة لدعم الأنظمة الصحية فى الكثير من البلدان".
وقالت إن منظمة الصحة العالمية ستظل الركيزة الأولى والمهمة للدول فى التعامل مع القضايا الصحية، مشيدة بالجهد المبذول والتعاون بين أعضاء اللجنة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تبادل المشاورات والخبرات المتراكمة.
وأكدت ضرورة تشجيع البلدان على التضامن فى المشاركة فى التجارب الإكلينيكية سواء لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد، أو للأمراض المختلفة، مشيرة إلى أهمية تكاتف الدول لتحقيق المستقبل الواعد الذى نصبو إليه من أجل الأجيال المقبلة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية مبادرات الصحة العامة والتى تعد ركيزة أساسية لحماية الشعوب، مشددة على ضرورة تشجيع الحكومات على الاستثمار فى مبادرات الصحة العامة، وبرامج الرعاية الصحية العامة، لما له من تأثير إيجابى على الصحة العامة للشعوب ودعم الدول فى مكافحة الكثير من الأمراض.
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