عاجل.. وزير خارجية العراق: القاهرة تلعب دورا أساسيا فى العلاقات الخارجية

وأوضح حسين، فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، أن اللقاء تطرق إلى عدة نقاط، وأكد العلاقات التاريخية والمشتركة بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية العراقى أن مباحثات اليوم ركزت على التعاون الاقتصادى، خصوصًا قطاع الطاقة فى كل من الكهرباء والغاز والعلاقات الأمنية والتجارية والثقافية.

وأكد أن القاهرة تلعب دورا أساسيا فى العلاقات الخارجية، وأن هناك زيارات أخرى من الجانب المصرى والعراقى، مصرحا بأن العراق يستقبل رئيس الوزراء المصرى نهاية الشهر الجارى لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مسبقا.