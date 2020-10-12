صور.. وزير الشباب يستعرض منتجات برنامج مشوارى مع يونيسف مصر

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، تيد شيبان المدير الإقليمى لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة اليونيسف، وجيريمى هوبكنز ممثل المنظمة بمصر، لبحث آفاق التعاون بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة المقبلة، بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشبا، وأشرف البجرمى وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.





وشهد الدكتور أشرف صبحى رفقه ممثلى اليونيسف معرضاً للمنتجات اليدوية لبرنامج مشوارى بالقاهرة، أعقبه استعراض النماذج الناحجة بالبرنامج الذى تنفذه المشروعات وتدريب الشباب بالوزارة بالتعاون لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والذى يعمل على تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل وتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب.

وأكد وزير الشباب خلال استقباله لوفد اليونيسف تسهيل وضع الخطط الاستراتيجية للتوصل إلى تحقيق الأهداف العامة لتقوية البرنامج، مشيرا إلى أن برنامج "مشوارى" يتفق مع محور بناء الإنسان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب الأخير، مع ضرورة الاهتمام بالتسويق الجيد للمنتجات داخلياً وخارجيا بالإطلاع وزيارة معرض تراثنا الذى يضم مجموعة من منتجات الحرف والصناعات اليدوية الوطنية والترويج للصناعات اليدوية والحرفية الوطنية.

واستعرض وزير الشباب جهود الدولة لتنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية من خلال جامعة أسلسكا بهدف اتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة، بالإضافة إلى دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، واستعرض أيضا نماذج من الدراجات التى تتيحها الوزارة للشباب والماراثونات التى تنفذها بمختلف المحافظات، ووجه بدراسة إمكانية تحويل برنامج مشوارى لريادة أعمال مع دراسة وجود شركة وطنية تختص بالمنتجات والحرف اليدوية.

وأشار المدير الإقليمى لمنظمة اليونيسف إلى أهمية أنشطة برنامج مشوارى المنفذة تحت رعاية الوزارة على مستوى إحدى عشر محافظة، مشيدا بسعى للتكامل فى المشروعات والاستثمار فى العنصر البشرى وتهيئة بيئة داعمة له.

وعرض شباب مشوارى قصص نجاحتهم التى حُققت منذ بداية إنضمامهم لبرنامج مشوارى التى تنفذه الوزارة فى محافظات الجمهورية، وكيف التحقوا وعرفوا واستفادوا منه.

ويعمل برنامج مشوارى على تنمية المهارات الحياتية مثل مهارات مثل الاتصال، وتحديد الأهداف، والتفكير الابتكارى، ومهارات التوظيف مثل كتابة السيرة الذاتية ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، ومهارات إنشاء المشروعات الصغيرة للشباب، بالإضافة إلى مراكز خدمة المشورة المهنية للشباب.