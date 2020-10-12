الرئيس السيسى يوجه بمواصلة التعاون المكثف مع شركة إينى للبترول وتسهيل نشاطها...

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد أليساندرو بوليتي رئيس الاستكشاف والإنتاج بشركة "إيني".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول متابعة نشاط شركة إيني في مصر بمجال التنقيب والاستكشاف والإنتاج بقطاع الغاز والبترول.

وقد استعرض رئيس شركة "إيني" مجمل تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصةً في البحرين الأحمر والمتوسط والمنطقة الغربية، مشيداً بمسيرة الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية والتي تحظى بدعم مباشر من السيد الرئيس، الأمر الذي كان له بالغ الأثر الإيجابي على نجاح أعمال الشركة وأنشطتها في مصر، وجعلها أحد أهم الدول لعمل الشركة على مستوى العالم.

وفي هذا السياق؛ أعرب السيد الرئيس عن التطلع لمواصلة الشركة التوسع في أنشطتها في مصر، خاصةً في مجال التنقيب وذلك لتعظيم موارد الدولة من الغاز والبترول واستغلالها علي النحو الامثل لصالح عملية التنمية والاقتصاد الوطني، إلى جانب سعي مصر لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة، موجهاً سيادته في هذا السياق وزارة البترول وهيئاتها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتسهيل نشاطها في مصر، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة الإيطالية.