إقالة بعض القيادات.. القوى العاملة: صرف مرتبات العاملين بالجامعة والمؤسسة العمالية قبل نهاية الأسبوع

عقد محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الاثنين، بديوان عام الوزارة، اجتماعا مهما لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، لبحث بعض القضايا العمالية، وفي مقدمتها المشاكل الخاصة بالجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية، تمهيدا لوضع الحلول العاجلة والآجلة في هذا الشأن .

وقرر الاجتماع علي صرف مرتبات العاملين بالجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية قبل نهاية الاسبوع الحالي.

كما قرر الاجتماع إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، إضافة خبرات جديدة تواكب عمليات التطوير واستثمار الأصول للوصول بها نحو الشكل اللائق المطلوب الوصول إليه في الخطة المستقبلية الجاري العمل عليها، فضلا عن إقالة بعض قيادات الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافة العمالية.

ووافق الاجتماع علي النظرفي بيع أرض مقر الجامعة العمالية بالدراسة التي يملكها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والاستخدام الأمثل لجميع الأصول لتواكب عملية التطوير، مع اتخاذ مبني الأكاديمية الجديدة بالطوب الرملي بمدينة نصر مقرا رئيسيا للجامعة العمالية .

في مستهل الاجتماع قال وزير القوي العاملة: إن تطوير الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر هو السبيل نحو الوصول بتلك المؤسسات إلى الشكل المطلوب ، وذلك لن يتأتى إلا من خلال العمل على عدة محاور مهمة.

وأكد الوزير أهمية اجتماع اليوم بالنسبة للجامعة والمؤسسة وموظفيها لضرورة حل المشكلات التي يعانون منها والوقوف على سبيل لتطوير الجامعة لتواكب التطورات التي يشهدها المجتمع حاليًا ، وتستطيع المنافسة وتقديم تعليم وتدريب بكفاءة عالية على غرار باقى الجامعات والمؤسسات التعليمية .

وأشار الوزير إلى ضرورة وضع مشكلة أجور العاملين بتلك المؤسسات الأهمية القصوى في الفترة المقبلة وضرورة تدبيرها بأساليب مبتكرة وأفكار من شأنها توفير الاحتياجات المالية لكل منشأة أو فرع على حدة من إيراداته الداخلية الناتجة من الأنشطة التي يوفرها، ويقوم بها كل فرع يتبع الجامعة والمؤسسة ، حيث يصل عدد الفروع التابعة لها 56 فرعا ، ويمكن توزيع العاملين بالمركز الرئيسي عليها وتوفير احتياجاتهم المالية من نواتج أنشطة كل فرع .

وفي ختام الاجتماع تمت الموافقة علي تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة القوي العاملة ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتطوير اللوائح الداخلية للعمل داخل تلك المؤسسات واعتمادها وتحديد محاورها والمسئولين عن وضع كل محور مع ضرورة فصل الجامعة العمالية عن المؤسسة الثقافية من الناحية الإدارية .

كما وافق الاجتماع علي عمل حصر لأصول المؤسسة بمستنداته وتحديد ما هو مملوك وما هو مؤجر ، فضلا عن عمل حصر للمديونيات تفصيليًا على الجامعة والمؤسسة لكل الجهات، وإعداد كشف كامل ببيانات العاملين بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، بحيث تكون بيانات وظيفية كاملة شاملة لكل بيانات العاملين لعمل تقييم موضوعي لهم .