رئيس الوزراء يتوجه لزيارة العراق نهاية الشهر الجاري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر حريصة على دعم العراق وعدم التدخل في شئونها وأنها على استعداد لتقديم كافة أوجه التعاون، موضحا ان التطورات الإقليمية بها الكثير من التحديات المتولدة .

وشكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ، إنه تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم التأكيد على العلاقات المشتركة بين البلدين ، وعلاقات الدولتين الاقتصادية والثقافية والامنية والعسكرية .

وتابع حسين: بغداد ستستضيف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أواخر الشهر الجاري، مضيفا إنه من الضروري التنسيق بشأن تقديم كل التعاون .

ومنذ قليل ، أكد المتحدث الرسمي للرئاسة على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق والتي تتمحور حول دعمه وتعزيز دوره القومي العربي.