السيسي يوجه وزارة البترول بمواصلة التعاون المكثف مع شركة ايني وتسهيل نشاطها في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاوديو ديسكالزي، رئيس شركة "إيني" الإيطالية للبترول.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول متابعة نشاط شركة إيني في مصر بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول.

وقد اعرب الرئيس عن التطلع لمواصلة الشركة التوسع في أنشطتها في مصر، خاصةً في مجال التنقيب وذلك لتعظيم موارد الدولة من الغاز والبترول واستغلالها علي النحو الامثل.

ووجه الرئيس وزارة البترول بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتسهيل نشاطها في مصر، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.

ومن جانبه استعرض رئيس شركة ايني مجمل تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصةً في البحرين الأحمر والمتوسط والمنطقة الغربية.

وأشاد بمسيرة الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية والتي تحظى بدعم مباشر من السيد الرئيس، الأمر الذي كان له بالغ الأثر الإيجابي على نجاح أعمال الشركة وأنشطتها لتصبح مصر أحد أهم الدول لعمل الشركة على مستوى العالم.