الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا / الثلاثاء / مائل للحرارة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والسواحل الغربية والسواحل الشرقية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرباح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، مع وجود شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، وكثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء .

فيما يكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بإمتداد مرتفع جوى بينما يتأثر جنوب الصعيد بإمتداد منخفض السودان الموسمى.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

الإسكندرية 30 22

وادى النطرون 30 21

طنطا 30 20

شبين الكوم 30 20

دمنهور 30 21

بلطيم 29 21

مطروح 30 21

السلوم 31 19

سيوة 32 19

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 30 20

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 21

العريش 29 23

رفح 29 22

راس سدر 31 22

نخل 30 17

نويبع 33 26

طابا 31 22

كاترين 29 18

الطور 32 24

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 35 26

مرسى علم 34 25

الفيوم 32 21

بنى سويف 32 21

المنيا 33 22

اسيوط 34 22

سوهاج 36 22

قنا 38 23

الاقصر 40 24

اسوان 41 25

ادفو 40 24

ابوسمبل 40 26

الوادى الجديد 39 24

شلاتين 35 27

ابورماد 35 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 35 25